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15 Ekim 2022 Cumartesi 19:00:00 - Güncelleme:15 Ekim 2022 Cumartesi 19:00:00

Başkan Erdoğan madencilerin cenaze törenine katıldı

Kaynak: DHA

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Başkan ecep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden madencilerin cenaze törenlerine katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden madencilerin cenaze törenlerine katıldı. Erdoğan ilk olarak Makaracı Köyü'nde Rahman Özçelik'in cenaze törenine katıldı.

Başkan Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da eşlik etti. Erdoğan ve beraberindekiler, acılı aileye başsağlığı diledikten sonra cenaze namazı kıldı. Rahman Özçelik'in cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Başkan Erdoğan, hayatını kaybeden 41 işçiye 24 saat dolmadan ulaşıldığını belirterek, "Şu anda musallada bulunan Rahman kardeşimizi Hakka uğurluyoruz. Rabbimize hamdolsun ki kendileri İnşallah şahadet makamına ulaşmak suretiyle Rabbimizin sevgili habibine komşu oluyor. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbime hamd ediyorum. Dün akşamdan bu yana 24 saati bulmadan neticeye varmış olmamız bizleri bu noktada rahatlattı. Çünkü Soma'da çok uzun sürmüştü. Ama burada 24 saati bile bulmadan 41 şehidimize ulaştık. Tabii yaralılarımız var, onların takipçisiyiz. İnşallah bütün kardeşlerimizin aileleri bizlere mirastır ve bu mirasa bizler devlet olarak sahip çıkacağız. Gerek devlet olarak gerek bakanlıklar olarak hepimizin destekleri olacak, bir de bizim yasal olarak vermemiz gereken destekleri de vereceğiz ve emanetlere de sahip çıkacağız" dedi.

İkindi namazına müteakiben köy camiinde kılınan cenaze namazının ardından Rahman Özçelik'in cenazesi köy mezarlığında defnedildi.

Başkan Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra hayatını kaybeden maden işçisi Gürdal Serenli'nin, Serenli Mahallesi'ndeki cenaze törenine katıldı. Serenli'nin cenazesi de mahallede bulunan aile mezarlığına defnedildi.

Amasra'da, maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren, evli ve 2 çocuk babası Gökhan Mercan (27), Amasra'ya bağlı Makaracı köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Mercan'ın, 2019 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda işe girdiği öğrenildi.

Maden işçisi Mehmet Kara (42) ise Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde öğle vakti defnedildi. TTK Amasra Müessesesi Müdürlüğü'nde 2009 yılında işbaşı yapan Mehmet Kara'nın, 1 haftadır yıllık izinde olduğu, dün 16.00-24.00 mesaisine gittiği öğrenildi. Cenazede Mehmet Kara'nın eşi Selda Kara ve kızı Ayşe Melek ve oğlu Efe Kara (18), Mehmet Kara'nın (altta fotoğrafta) tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Etiketler : Başkan Erdoğan tbmm Bartın maden patlama
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