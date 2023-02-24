Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile videokonferans yöntemiyle görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan da bu süreçte Fransa'nın sergilediği destek ve dayanışma için teşekkür etti.

Görüşmede Türkiye-Fransa ilişkilerine dair hususlar da ele alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN, PUTİN VE ZELENSKİY İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ayrı görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin yanı sıra Putin ve Zelenskiy, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.