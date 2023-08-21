Tarihi günde tarihi buluşma

Başkan Erdoğan Macaristan'da İlham Aliyev ve Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle ziyaret gerçekleştirdiği Budapeşte'de, Dünya Atletizm Şampiyonası'nı takip etti.



BAŞKAN ERDOĞAN, ALİYEV VE AL SANİ GÖRÜŞTÜ

Budapeşte Dünya Atletizm Şampiyonası 2023 Erkekler 100 metre yarışı finalini izleyen Başkan Erdoğan, stadyumda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile sohbet etti.

Başkan Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile sohbet etti.

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