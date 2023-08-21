Tarihi günde tarihi buluşma

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21 Ağustos 2023 Pazartesi 00:59:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2023 Pazartesi 00:59:00

Başkan Erdoğan Macaristan'da İlham Aliyev ve Katar Emiri Al Sani ile görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'daki Dünya Atletizm Şampiyonası ve Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi ve fotoğraf çektirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle ziyaret gerçekleştirdiği Budapeşte'de, Dünya Atletizm Şampiyonası'nı takip etti.

BAŞKAN ERDOĞAN, ALİYEV VE AL SANİ GÖRÜŞTÜ

Budapeşte Dünya Atletizm Şampiyonası 2023 Erkekler 100 metre yarışı finalini izleyen Başkan Erdoğan, stadyumda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile sohbet etti.

Başkan Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile sohbet etti.

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Etiketler : başkan erdoğan aliyev katar al sani azerbaycan
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