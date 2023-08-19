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19 Ağustos 2023 Cumartesi 10:45:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2023 Cumartesi 10:45:00

Başkan Erdoğan Macaristan'a gidecek

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan yarın Macaristan'a günübirlik ziyaret gerçekleştirecek. Macaristan Başbakanı Victor Orban ile bir araya gelecek. Erdoğan'ın, Macaristan Milli Günü dolayısıyla Budapeşte'de düzenlenecek kutlama törenine de katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile başkent Budapeşte'de bir araya gelecek.

İki ülke arasında stratejik ortak seviyesine yükseltilen ilişkiler ve Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere kritik bölgesel gelişmeler liderlerin ana gündem maddesi olacak.

TİCARİ VE KÜLTÜREL İLİŞKİLER GÖRÜŞÜLECEK

Erdoğan-Orban görüşmesinde, ikili ilişkilere mercek tutulacak. Ortak ticaretin geliştirilmesi, ekonomik ve kültürel alanlarda iş birliği konuları da masada.

Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümünde atılacak adımlar konuşulacak.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI MASADA OLACAK

Bölgesel meseleler de iki liderin gündeminde olacak. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Türkiye-Macaristan ortak çıkarlarına etkileri değerlendirilecek.

Karadeniz'de gerginliğin artmaması için izlenecek yol haritası belirlenecek.

NATO'nun genişleme politikası ve Avrupa Birliği ile ilişkiler de kapsamlı olarak ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macaristan Milli Günü dolayısıyla Budapeşte'de düzenlenecek kutlama programına da katılması bekleniyor.

Etiketler : recep tayyip erdoğan macaristan victor orban budapeşte
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