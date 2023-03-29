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29 Mart 2023 Çarşamba 17:08:00 - Güncelleme:29 Mart 2023 Çarşamba 17:08:00

Başkan Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'ı resmi törenle karşıladı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ı resmi törenle karşıladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ı resmi törenle karşıladı.

Novak'ın bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Başkan Erdoğan, Novak'ı külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Novak'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı.

Daha sonra, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "merhaba asker" diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Türkiye ve Macaristan bayraklarının bulunduğu merdivende duran Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Novak, gazetecilere poz verdi.

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Macaristan heyeti de katıldı.

Törenin ardından, Başkan Erdoğan ve Novak ikili görüşmeye geçti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan macaristan katalin novak

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