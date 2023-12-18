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18 Aralık 2023 Pazartesi 18:02:00 - Güncelleme:18 Aralık 2023 Pazartesi 18:02:00

Başkan Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile ortak basın toplantısı düzenliyor

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Başkan Erdoğan, Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor

Başkan Erdoğan, Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor.

Macaristan Başbakanı Orban'ın açıklamalarından satır başları;

Önümüzdeki yüzyıl için büyük bir proje ortaya koydunuz. Özetle, önümüzdeki yüzyıl sizin (Türkiye'nin) yüzyılınız olacak.

Vize serbestisi konusunda Türkiye'yi destekliyor ve üniversitelerimiz arasındaki işbirliğini geliştiriyoruz.

Etiketler : budapeşte başkan erdoğan macaristan orban basın toplantısı
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