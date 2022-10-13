13 Ekim 2022 Perşembe 11:18:00 - Güncelleme:13 Ekim 2022 Perşembe 11:18:00
Başkan Erdoğan, Lukaşenko ile görüştü
Kaynak: AA
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Başkan Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi kapsamında geldiği Kazakistan'da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko ile bir araya geldi.
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