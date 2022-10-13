Başkan Erdoğan, Lukaşenko ile görüştü

Başkan Erdoğan, Lukaşenko ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi kapsamında geldiği Kazakistan'da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko ile bir araya geldi.