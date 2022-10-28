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28 Ekim 2022 Cuma 23:08:00 - Güncelleme:28 Ekim 2022 Cuma 23:08:00

Başkan Erdoğan, Lübnan eski Başbakanı Hariri'yi kabul etti

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan eski Başbakanı Saad el-Hariri'yi kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan eski başbakanı Hariri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunuldu.

Etiketler : Lübnan başkan erdoğan hariri
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