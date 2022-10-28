28 Ekim 2022 Cuma 23:08:00 - Güncelleme:28 Ekim 2022 Cuma 23:08:00
Başkan Erdoğan, Lübnan eski Başbakanı Hariri'yi kabul etti
Kaynak: TRT Haber
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan eski Başbakanı Saad el-Hariri'yi kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan eski başbakanı Hariri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunuldu.
- 'Türkiye Yüzyılı' internet sitesi açıldı! İşte 16 maddede vizyon belgesi
- Başkan Erdoğan, Lübnan eski Başbakanı Hariri'yi kabul etti
- Çelik: Anayasa milletimize, gençlerimize karşı borcumuzdur
- Bakan Kirişci'den Çorum'da saldırıya uğrayan denetim ekibine telefon
- Türkiye'nin arabuluculuğuyla savaş mağduru çocuklar için koridor oluşturulacak
- Başkan Erdoğan: Yakında enerjide yeni müjdeleri paylaşacağız