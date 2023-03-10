Başkan Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile bir araya geldi. Erdoğan ayrıca TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı.
Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada Erdoğan ve Nauseda, merdivenlerde Türkiye ve Litvanya bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
TDT GENEL SEKRETERİ ÖMÜRALİYEV'İ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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