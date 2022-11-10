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10 Kasım 2022 Perşembe 22:49:00 - Güncelleme:10 Kasım 2022 Perşembe 22:49:00

Başkan Erdoğan, liderlerle akşam yemeğine katıldı

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in, Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi'ne katılan liderler onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9'uncu Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Özbekistan'da, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Mirziyoyev, Erdoğan'a "Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı"nı takdim etti.

LİDERLER ONURUNA YEMEK

Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi'ne katılan liderler onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Ebedi Şehir Kompleksi Afrosiyab Salonu'ndaki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN, LİDERLERLE İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Özbekistan, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Türkiye'den devralacak. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin gündeminde ekonomi, ulaştırma ve ticaret gibi başlıklar olacak.

Teşkilatın işleyişine ve geleceğine dair önemli kararlar alınacak. Üye ülkeler arasındaki iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Başkan Erdoğan, zirve oturumunda katılımcılara hitap edecek, liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Etiketler : Başkan Erdoğan Özbekistan Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirve
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