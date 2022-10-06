Başkan Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafına katıldı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AST toplantısına katılan liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına katılan liderlerle bir araya geldi.
Fuaye alanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir süre sohbet eden Erdoğan, ayrıca Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de ayak üstü konuştu.
Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatına ilişkin sohbet sırasında Macron'a "Seni de alalım." dedi.
Başkan Erdoğan, daha sonra liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı. Erdoğan, aile fotoğrafında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile yan yana yer aldı.
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