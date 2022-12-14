Başkan Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafı çektirdi
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kentinde gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldi.
Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kentinde gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi kapsamında aile fotoğrafı çekimi yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ev sahibi Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte fotoğraf çektirdi.
Avaza Kongre Merkezi'nde önce Devlet Başkanları bir araya gelecek. Daha sonra da heyetlerarası görüşmeye geçilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan gün içinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de ikili görüşme gerçekleştirecek.
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