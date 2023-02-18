Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye birçok ülkeden üst düzey taziye ve dayanışma ziyaretleri yapılıyor.
Bu kapsamda Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe de İstanbul'a geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkünde Başbakan Dibeybe'yi kabul etti.
Erdoğan, dün de Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic ile görüşmüştü.
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