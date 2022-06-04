Başkan Erdoğan LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Recep Tayip Erdoğan, LGS'ye girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.
Başkan Recep Tayip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
''Yarın LGS'ye girecek, başarılarıyla ülkemizin parlak geleceğini şekillendirecek tüm evlatlarıma muvaffakiyetler diliyorum. Allah zihin açıklığı versin, sınavınız şimdiden hayırlı olsun.''
Yarın LGS sınavına girecek, başarılarıyla ülkemizin parlak geleceğini şekillendirecek tüm evlatlarıma muvaffakiyetler diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 4, 2022
Allah zihin açıklığı versin, sınavınız şimdiden hayırlı olsun.