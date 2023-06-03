Başkan Erdoğan'dan LGS paylaşımı

Başkan Erdoğan: LGS'ye girecek evlatlarımıza Allah'tan zihin açıklığı diliyorum
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Erdoğan, "LGS'ye girecek olan, ülkemizin geleceği tüm evlatlarımıza Allah'tan zihin açıklığı ve üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı
Başkan Erdoğan, LGS sınavlarına girecek öğrencilerle ilgili sosyal medya platformu Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Yarın LGS'ye girecek olan, ülkemizin geleceği tüm evlatlarımıza Allah'tan zihin açıklığı ve üstün başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında her birinize güveniyor; sınavın size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.