Başkan Erdoğan'dan LGS paylaşımı

Başkan Erdoğan, LGS sınavlarına girecek öğrencilerle ilgili sosyal medya platformu Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.



Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Yarın LGS'ye girecek olan, ülkemizin geleceği tüm evlatlarımıza Allah'tan zihin açıklığı ve üstün başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında her birinize güveniyor; sınavın size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.