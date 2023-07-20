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20 Temmuz 2023 Perşembe 17:59:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 17:59:00

Başkan Erdoğan, Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene katıldı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Ercan Havalimanı açılışı ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenleri için KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya gelen Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti.

Anıta çelenk bırakan ve Anıt Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türk Halkı ile güç ve gönül birliği içerisinde gerçekleştirdiği 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümüne ulaşmanın heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle Anavatan, garantör Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan sarsılmaz desteğinin altını tekraren çiziyoruz. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hakkını, hukukunu ve egemenliğini her platformda savunmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

Etiketler : Erdoğan Başkan Erdoğan KKTC KKTC
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