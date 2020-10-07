07 Ekim 2020 Çarşamba 15:29:00 - Güncelleme:07 Ekim 2020 Çarşamba 15:29:00
Başkan Erdoğan Kuveyt'ten sonra Katar'da
Kaynak: AA
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Kuveyt ziyaretini tamamlayan Başkan Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Katar'a ulaştı. Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Doha'da görüşme gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Katar'a geldi.
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.
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