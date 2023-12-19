Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri ile görüştü: Küresel ve bölgesel meseleler masada
Başkan Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri olan Şeyh Meşal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri olan Şeyh Meşal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı görüşmeye dair yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri olan Şeyh Meşal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevvaf'ın vefatından duyduğu üzüntüyü ifade etti ve taziye dileklerini yeni emir Şeyh Meşal'e iletti.
Görüşmede Türkiye ile Kuveyt ilişkileri, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeyh Meşal'e yeni görevinde başarılar da diledi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri olan Şeyh Meşal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) December 19, 2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevvaf'ın vefatından duyduğu üzüntüyü ifade etti ve taziye dileklerini yeni emir Şeyh...
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