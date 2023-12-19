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19 Aralık 2023 Salı 20:01:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 20:01:00

Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri ile görüştü: Küresel ve bölgesel meseleler masada

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Başkan Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri olan Şeyh Meşal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri olan Şeyh Meşal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı görüşmeye dair yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri olan Şeyh Meşal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevvaf'ın vefatından duyduğu üzüntüyü ifade etti ve taziye dileklerini yeni emir Şeyh Meşal'e iletti.

Görüşmede Türkiye ile Kuveyt ilişkileri, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeyh Meşal'e yeni görevinde başarılar da diledi.

Etiketler : BAŞKAN ERDOĞAN KUVEYT EMİRİ GÖRÜŞME
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