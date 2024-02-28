Başkan Erdoğan Kütahya'ya gidecek

Başkan Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamındaki miting programlarını sürdürüyor.

Erdoğan bugün Kütahya'yı ziyaret edecek. Saat 14.00'te düzenlenecek mitingde vatandaşlarla buluşacak.

Başkan Erdoğan'ın hem gündeme ilişkin hem de yerel seçimlere ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.