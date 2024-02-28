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28 Şubat 2024 Çarşamba 08:23:00 - Güncelleme:28 Şubat 2024 Çarşamba 08:23:00

Başkan Erdoğan Kütahya'ya gidecek

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında programlarına devam ediyor. Erdoğan bugün Kütahya'da olacak, düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.

Başkan Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamındaki miting programlarını sürdürüyor.

Erdoğan bugün Kütahya'yı ziyaret edecek. Saat 14.00'te düzenlenecek mitingde vatandaşlarla buluşacak.

Başkan Erdoğan'ın hem gündeme ilişkin hem de yerel seçimlere ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Etiketler : başkan erdoğan kütahya seçim
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