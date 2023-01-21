Başkan Erdoğan: Kuraklık var, çare bizim de yaptığımız gibi baraj
Başkan Erdoğan, "Kuraklık var. Soruyorlar 'Çare ne?' Çare işte bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj. Eğer bu barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...
Bu mübarek şehrin desteğini de duasını da hep yanımızda bulduk. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da birlikte inşa edeceğiz
2023, Bursa'da farklı bir coşkuya, farklı bir heyecana vesile olacak. Osmanlı'yı beylikten cihan devletine Bursa'nın Türkiye Yüzyılı'nın da lokomotif şehri olmaya hazırlandığını görüyorum
Emniyetten rakamları alalım dedik. Bursa'da ne durumdayız diye baktım verilen rakam şu, 120 bini bugün aştık
Sanayinin, ticaretin, tarımın, denizin, dağın, yeşilin, huzurun, kuruluşun şehri Bursa bizimle birlikte olduğu müddetçe Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz mesele yoktur
Kuraklık var. Soruyorlar 'Çare ne?' Çare işte bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj. Eğer bu barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz
Son 20 yılda Bursa'ya toplamda 80 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık
Belediyemiz, güncel bedeli 67 milyar lirayı geçen projeleri ilimize kazandırdı
Daha önce Körfez'i dolanmak için aracıyla ve feribotla saatler harcayan Bursalı kardeşlerim artık dakikalar içinde karşıya geçebiliyor
Bandırma-Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nı 2025 yılında hizmete açmayı planlıyoruz
Uludağ Alan Başkanlığını kurarak ülkemizin bu önemli tabiat ve turizm merkezinin hak ettiği ihtimamla korunmasını, değerlendirilmesini sağladık
Bay Kemal metroya binmiş "Paris'te bile yok" diyor, ya biz bunları çoktan geçtik sen Marmaray'ı gördün mü? Yarın Kağıthane- İstanbul Havalimanı, buranın açılışını yapıyoruz. Bizim ki "Paris" falan dinlemez, bizimki İstanbul metrosu.
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