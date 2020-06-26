  • BIST
    114668
  • Dolar
    6,8560
  • Euro
    7,6995
  • Altın
    390,3680
İstanbul
20 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Fatih sondaj gemisi, Tuna-1 kuyusuna doğru harekete geçti
Şişli'de tehlikeli asker uğurlamasına 4 gözaltı
Amasya'da TIR'daki çay paketlerinden arı çıktı
Bu hafta borsa, altın ve dolar kazandırdı, avro kaybettirdi
Meksika'da Maliye Bakanı koronavirüse yakalandı
Emniyet Teşkilatına 150 motosiklet alındı
Bir askerimiz şehit oldu
Başkan Erdoğan küçükbaş hayvanları telef olan vatandaşa 16 koyun gönderdi
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
İtalya'da koronadan ölenlerin sayısı 34 bin 708'e yükseldi
Bursa'daki selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
Denizli'de yakalanan hırsızın yöntemi pes dedirtti
Bakan Karaismailoğlu: Tokat bütün dünyayla buluşacak, Niksar Ünye ile birbirine bağlanacak
Türkiye Doğu Akdeniz'de tatbikat yapacak
Bakan Koca 26 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı
Sağlık Bakanı Koca'dan YKS öğrencilerine önemli tavsiyeler: Bugün iyi dinlenin, uykunuzu alın
NASA'dan dikkat çeken yarışma! Uzay tuvaleti
Sultan Abdülhamid Han hakkında skandal sözler sarf eden Merdan Yanardağ hakkında inceleme başlatıldı
Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı ile görüştü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Malta'dan Türkiye ve Libya'ya teşekkür
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 127 bine yaklaştı
Başkan Erdoğan'dan YKS tarihi neden ertelenmedi sorusuna flaş yanıt
26 Haziran 2020 Cuma 21:10:00 - Güncelleme:26 Haziran 2020 Cuma 21:10:00

Başkan Erdoğan küçükbaş hayvanları telef olan vatandaşa 16 koyun gönderdi

ABONE OL

Başkan Erdoğan, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde küçükbaş hayvanları telef olan Ali Rıza Çelikel'e 16 koyun gönderdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Dursunbey'de koyunları telef olan Ali Rıza Çelikel'i telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan aileye 16 adet koyun gönderdi

Aileye 16 koyun hediye eden Erdoğan, "Koyunlarınız hayırlı ve bereketli olsun." diyerek, şöyle devam etti:

"Allah kazadan beladan korusun. Bu kaza, kader. Ne yapalım? Her şey gidiyor işte. Bak bir elektrik çarpması, yok şudur, yok budur... Her şey olabiliyor. Allah sabırlar versin. Belediye başkanımızdan da Allah razı olsun. Kendisine teşekkür ettim. 16 koyunumuz da inşallah daha da artsın. Eksilmesin ve bereketli bir şekilde de ailenin ihtiyaçlarına inşallah yardımcı olsun. Şimdiden bayramınız mübarek olsun."

Erdoğan, Ali Rıza Çelikel'in eşiyle de görüşerek, "İnşallah bu devlet oldukça her zaman sizlerin yanınızdayız. Elimizden ne gelirse bunları da yapacağız. Biz sizin her zaman yanınızda, emrinizdeyiz. Hiç unutmayın." dedi.

Ali Rıza Çelikel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER