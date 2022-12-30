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30 Aralık 2022 Cuma 18:33:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 18:33:00

Başkan Erdoğan, Küba Devlet Başkanı ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, 1 Ocak Küba Milli Günü ve yeni yıl dolayısıyla tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, çeşitli alanlarda Türkiye-Küba ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke arasında ekonomi başta olmak üzere işbirliğinin tahkim edilmesine yönelik adımların atılmasına büyük önem atfettiğini belirtti.

Başkan Erdoğan, 1 Ocak Küba Milli Günü ve yeni yıl dolayısıyla tebriklerini de iletti.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkan Erdoğan Küba
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