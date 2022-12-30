Başkan Erdoğan, Küba Devlet Başkanı ile görüştü
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, 1 Ocak Küba Milli Günü ve yeni yıl dolayısıyla tebriklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, çeşitli alanlarda Türkiye-Küba ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke arasında ekonomi başta olmak üzere işbirliğinin tahkim edilmesine yönelik adımların atılmasına büyük önem atfettiğini belirtti.
Başkan Erdoğan, 1 Ocak Küba Milli Günü ve yeni yıl dolayısıyla tebriklerini de iletti.
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