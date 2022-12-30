Başkan Erdoğan, Küba Devlet Başkanı ile görüştü

Başkan Erdoğan, Küba Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, çeşitli alanlarda Türkiye-Küba ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke arasında ekonomi başta olmak üzere işbirliğinin tahkim edilmesine yönelik adımların atılmasına büyük önem atfettiğini belirtti.

Başkan Erdoğan, 1 Ocak Küba Milli Günü ve yeni yıl dolayısıyla tebriklerini de iletti.