Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan kriz merkezinde! Bölgedeki çalışmaları koordine edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgelerindeki son durum hakkında yetkililerden bilgi alarak yürütülen çalışmaları koordine edecek.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: