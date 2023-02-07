Başkan Erdoğan kriz merkezinde! Bölgedeki çalışmaları koordine edecek
Başkan Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgelerindeki son durum hakkında yetkililerden bilgi alarak yürütülen çalışmaları koordine edecek.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
- Ticaret Bakanlığı: e-Seferberlik başlatıldı
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Fransız dergisinin alçak karikatürüne Türkiye'den tepki: Nefretinizde boğulun
- Başkan Erdoğan Koordinasyon Merkezi'ne gidiyor
- Prof. Dr. Sözbilir: Yüzey kırığı 500 kilometreyi aştı
- Kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşi gözyaşları içerisinde yardım istedi