25 Kasım 2022 Cuma 18:05:00 - Güncelleme:25 Kasım 2022 Cuma 18:05:00
Başkan Erdoğan, köprüde intihar etmek isteyen kişiyi ikna etti
Kaynak: DHA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan Murat Duran'ı ikna ederek, evine gönderdi.
Başkan Erdoğan'ın konvoyu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken bir kişinin intihar girişiminde bulundu.
Konvoyu durduran Erdoğan, intihar girişiminde bulunan Murat Duran'ı ikna ederek, evine gönderdi.
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