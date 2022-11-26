Başkan Erdoğan: Faizi indirdik, enflasyon da tek haneye inecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da katılmış olduğu AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Ekim ayı sonunda Konya'da Dünya Karate Şampiyonası düzenlendi. Genç karatecilerimizin 12 madalya kazanarak göğsümüzü kabarttığı bu etkinlik son derece başarılı geçti. Tüm Konyalı kardeşlerimi başarılı ev sahiplikleri dolayısıyla tebrik ediyorum.

Modern spor altyapısı ve elde ettiği tecrübeyle Konya'nın uluslararası spor organizasyonlarının vazgeçilmez adreslerinden olacağına inanıyorum. Biz de bu konuda şehrimizi desteklemeyi sürdüreceğiz."

Konya'nın bizim siyasi mücadele tarihimizde özel bir yeri var. Türkiye'nin en zorlu en sancılı yıllarında Konya, yerli ve milli duruşuyla daima kendinden söz ettirmiştir. Sizler, 12 Eylül'den 28 Şubat'ın karanlık günlerine kadar tavrınızı milli iradeden yana koydunuz. Merhum Erbakan Hoca'mıza her zaman sahip çıkan Konya, AK Parti ile tecessüm eden yeni siyaset anlayışının da kalesi olmuştur. Her ne kadar Erbakan Hoca'nın varisleri aynı istikamette yürümemişse de biz AK Parti'mizle yeni bir dönemi başlattık ve Türkiye'nin bir numaralı partisi olduk. Şu anda da Türkiye'nin en güçlü partisi olarak bu gücümüzü ülkemizin geneline yaymak suretiyle yolumuza devam ediyoruz."

Biz yatırımları, altyapı üstyapısıyla birlikte yaparız. Biz günü kurtarmanın peşinde değiliz. Biz Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirme derdindeyiz. Tüm planlarımızı bu anlayışla yapıyoruz. Bölgemizde ve küresel ölçekte yaşanan her gelişme, bizim muhalefete rağmen uyguladığımız politikaların haklılığını teyit ediyor. Bay Kemal yıllarca bizim şehir hastanelerimizi eleştirdi. SGK'yı batıran sensin. Sağlıkla ilgili yatırımlarımızı sürekli diline doladı. Bay Kemal'in kötülediği bu tesisler koronavirüs salgınında kritik roller üstlendi. Vatandaşlarımızın birinci sınıf hizmet aldığı yerler oldu. Aynı basiretsizliği Rusya—Ukrayna krizinde de yaşadık. Savaş ilk patlak verdiğinde Bay Kemal ve arkadaşları bizi yanlış hareket etmekle suçladılar. Sonuçta Türkiye dengeli politikasıyla hem krizden çok az etkilendi hem de tüm dünyanın takdirini kazandı. Enerji krizi sebebiyle Avrupa ülkeleri kışı nasıl geçireceklerini düşünürken biz içimiz rahat şekilde kışa giriyoruz.

Ne demiştik 'Tek haneli faize ineceğiz' İndik mi indik. Enflasyon da inecek. Bizim için öncelik faizdi ve faizi tek haneye indirdik. Buradan yatırımcılara sesleniyorum: Size yatırım kredisi vermede kamu bankaları var.Yatırım kredisiyle hedefimiz; yatırım, istihdam, üretim ve cari fazla yoluyla büyüme. Dünyada en hızlı büyüyen ülkelerin arasına ülkemizi sokacağız.

DEAŞ ile göğüs göğse mücadele ederken uluslararası basınla ağız birliği yapıp 'Türkiye DEAŞ'a destek veriyor' iftirası attılar. PKK'nın Suriye uzantısına yönelik harekatlarımızda milletvekilleriyle ülke ülke dolaşıp terör örgütünün sözcülüğüne yöneldiler. Bir gecede 252 evladımızı şehit verdiğimiz 15 Temmuz'daki mücadelemizi FETÖ'cü alçakların söylemleriyle itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Kanal İstanbul gibi ülkemizin vizyon projelerini sabote etmeye kalktılar. O da olacak. 18 Mart Çanakkale Köprüsü nasıl olduysa Kanal İstanbul da öyle olacak.,

Marmaray'ı engellemeseydiler Marmaray 4 yıl erken bitecekti. Biz bir de Artvin'de Yusufeli Barajı'nın hidroelektrik santralini yaptık. Tamamen milli bütçeyle yaptık. Yaklaşık 35 milyara mal oldu. İnşallah her yıl 5 milyar geri dönüşü olacak ve 7 yılda kendini finanse edecek.

Yerli otomobil Togg için 'Fabrikası yok' dediler. Davet ettik gelmediler. Görsünler de olur ya belki hakkı teslim ederler. İnşallah şubat-martta Togg yollara koyulacak. Herkes sıraya giriyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile uyuşturucu ticaretini yan yana getirdiler. Böyle bir şey olur mu? Bu kadar gözlerini kararttılar. Kemal, senin yanındaki PKK'nın parlamentodaki uzantılarıyla birlikte yürümedik biz bu yollarda. Sen onlarla yürüdün. Sen PKK'nın uyuşturucuyla ayakta durduğunu bilmiyor musun? Biz şu anda hamd olsun sanayimizle, teknolojimizle, savunmada attığımız adımlarla ilerledik. Bizim savunmada yerlilik oranımız yüzde 20'den 80'e çıktı.

F16'ların taşıdığı bombayı AKINCI da taşıyabiliyor. Şimdi bir de Kızılelma geliyor. Kızılelma inşallah 2023'ün sonuna doğru seri üretime geçmiş olacak.

Dünyanın hiçbir yerinde kendi ekonomisini çökertmek için borsayı, sermaye piyasalarını hedef alan bir muhalefet liderine rastlayamazsınız. Biz işte bunun için 'CHP Türkiye'nin içine sokulmuş bir Truva atıdır' diyoruz.

Kardeşlerim, 2023 seçimleri Türkiye'nin önüne yeni ufuklar açmakla kalmayacak bu sefil siyaset anlayışından da kurtuluşunun miladı olacaktır. Önümüzdeki sene Türkiye Yüzyılı'na güçlü bir giriş yapacağız. Bunun için partimizin tüm neferlerine önemli görevler düşüyor. 8 aydır toplanıp dağılmaktan başka iş beceremeyenlerin şimdiden sandığa gölge düşürmeye yöneldiklerini görüyoruz. Sandık güvenliği konusunu peşinen tartışmaya açarak kirli niyetlerini ifşa ediyorlar. Önümüzdeki seçimde de gerekli tedbirleri alarak bunlara fırsat vermememiz çok önemlidir."

Ayrıntılar geliyor..