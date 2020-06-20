Başkan Erdoğan üç kelimeyi saydı sloganı söyledi: TAMAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Hükümete geldiğimizde 276 baraj vardı. Bugün ise, son 18 yıldaki 585. barajı ülkemize kazandırıyoruz.

Sulama tesislerindeki sayıyı da 2 kattan fazla artırdık.

Şehirlerimizi barajlarla donatarak milletimizin refah seviyesini yükselttik.

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide toparlanma sinyalleri oldukça güçlü geliyor

Kars Barajı'nda geçen yıl su tutunmaya başlanmıştı.

541 bin dekar arazinin sıkıntısız bir mevsim geçirmesi planlandı.

İnşa bedeli 330 milyon TL olan baraj, 1 yılda yapılan yatırımı 2 katıyla geri ödemiştir.

Sulamalar ve diğer yatırımlarla bu projenin toplam maliyeti 2 milyar TL'yi bulacaktır.

Ülkemize ve bölgemize büyük katkı sağlayacak bir eser ortaya çıktı.

EKONOMİ ALANINDAKİ GELİŞMELER

Gelişmiş ülkelerin bile çaresiz kaldığı salgın sürecini örnek bir yönetimle göğüsledik.

Ülkemizi bu seviyeye getirmek için 18 yıldır gece gündüz demeden çalıştık, çabaladık. Vesayet güçlerinin tuzaklarından darbe girişimlerine kadar nice mücadeleler verdik.

Attığımız her adımda engellemelerle karşılaştık.

Felaket tellalları millete karamsarlık aşıladı.

Yılmadık, durmadık daha çok çalıştık. Nitekim 2017'de yüzde 7.5'lik büyüme rakamına ulaştık. Biz büyüdükçe ve güçlendikçe Türkiye'ye yönelik saldırılar da arttı.

"EKONOMİDE TOPARLANMA SİNYALLERİ OLDUKÇA GÜÇLÜ GELİYOR"

Aldığımız önlemlerinin etkilerini Mayıs ayı ile birlikte görmeye başladık.

Ekonomide toparlanma sinyalleri oldukça güçlü geliyor.

Salgına rağmen yatırım cephesinde de sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Kurulan şirket sayısı Mayıs ayıunda bir önceki aya göre %22.2 arttı. Borsamız yeniden 100 bin üzerine çıkarak 115 bin bandına dayandı.

Haziran başından itibaren konut ve otomobil sektöründe hareketlilik hız kazandı.

Ekonomiye can suyu veriyoruz, inşallah bu süreçten de güçlü bir şekilde çıkacağız. Yılın ikinci yarısında ekonomide büyük bir ivme bekliyoruz.

"TEMİZLİK, MASKE, MESAFE"

Son günlerde yayınlanan rakamlar salgınla mücadele mevzi kaybetmeye başladığımıza işaret ediyor. Salgının üstesinden gelmenin yolu, maske, mesafe ve temizlikten geçiyor. Bu sıralamayı baş harflerini anlamlı kılmak için küçük bir takdim tehir ile değiştirerek tekrarlamak istiyorum: 'Temizlik, maske, mesafe.' Yani Tamam. İnşallah bu kurallara riayet ederek salgını gündemimizden çıkaracağımıza inanıyorum.