Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

İstanbul, gönül coğrafyamızın hepsini kucaklayan bir anadır. Bugün burada bir araya gelen Hemşehri Derneklerimizin her birini temsil ettikleri ilçeler ve köyleriyle ayrı ayrı selamlıyorum.

Hepimizin de kalbimizin bir yanının ata, dede yanında olduğunu biliyorum. Tıpkı bizim gönlümüzün Rize'de olması gibi. Bu geçmiş bizi kalabalıklardan ayırıp biz yapan motivasyon kaynağımızdır.

Ayrıntılar geliyor..

