Başkan Erdoğan: Biz onlar gibi talimatı 'Kandil'den almıyoruz

Başkan Erdoğan: Biz onlar gibi talimatı 'Kandil'den almıyoruz

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

İkinci turdan rekor bir oyla çıkacağız. Muhalefet sandıktan çıkacak mesajı alamayacak kadar ülkeden ve gerçeklikten kopmuş durumdalar. İkinci turda milletin rekor oyla seçeceğine inanıyorum.

Aramızda ayrı gayrı yoktur. Kimi zaman duraklarda, kimi zaman trafikte denk geldiğimizde sizlerle selamlaşırız. Sohbet eder, yolumuza devam ederiz. Geçtiğimiz günlerde şöyle bir yazı gördüm, 'çekemeyen anten taksın.' Bizim bu muhabbetimizi çekemeyen de anten taksın mı?

Gerçi onlar sandıktan çıkan mesajları alamayacak, çevirmeye çalışacak kadar ülke ve gerçeklerinden kopmuş durumdalar. Bunlara anten de fayda etmez. O yüzden uzaya İmece uydumuzu gönderdik. Hangi ayak oyunlarının içinde olduğu bizi ilgilendirmiyor. Milletimiz 14 Mayıs'ta sandıkta iradesini beyan etti. 322 vekille Cumhur İttifakı'na oyunu vererek yasamada nasıl bir tablo istediğini gösterdi.

"BİZ MİLLETİMİZDEN TALİMAT ALIYORUZ"

Allah'ın izniyle 2.turda rekor oy ve oranda milletimizin cumhurbaşkanı görevini tekrar bize tevdih edeceğine inanıyoruz. Bunun için şimdiden eserlerin yarım kalmaması için neler yapacağımıza bakıyoruz. Türkiye'nin dünyadaki gücünü artırmak için hangi ilişkileri harekete geçirebileceğimize bakıyoruz. Niye bu kadar kendimizden eminiz biliyor musunuz? Çünkü bizim kimseyle pazarlığımız yok.

Biz sadece milletimizin emrindeyiz. Biz bunlar gibi talimatı Kandil'den almıyoruz. Biz karanlık odalarda terör örgütü uzantılarıyla pazarlığa girmiyoruz. Biz milletimizden talimat alıyoruz.

Şu anda biz sadece eser kazandırma peşindeyiz. Her kesimin sıkıntılarını çözmek için gece gündüz çalışıyoruz. Şu Avrasya Tüneli olmasaydı, halimiz nice olurdu. Şehitler Köprümüz işimizi kolaylaştırıyor. Bir de Yavuz Sultan Selim Köprüsü olmasaydı, halimiz nice olurdu. Çanakkale Köprüsü olmasaydı, halimiz nice olurdu.

"ŞİMDİ SIRADA GABAR VAR"

Türkiye büyüdükçe ortaya çıkan kaynağı insanlarımızın her birinin hayatına yansıtacak programlar hazırlıyoruz. Karadeniz gazını 1 ay ücretsiz halkımıza ulaştırdık. Şimdi sırada Gabar var. Gabar petrolünü de çıkardığımızdan andan itibaren halkımız istifade edecek.

Bu Kılıçdaroğlu'nun kol kola olduğu teröristler sebebiyle petrol yıllarca çıkarılamamıştır. Akaryakıtta da aynısını yapacağız. Vergileri düşürerek, insanımızı rahatlatacağız. Her konuda benzer adımlar atıyoruz. Aklıma yolda gördüğüm araç arkası yazısı geldi. 'Bir gün ağırlık düşerse omuzlarına, o benim vebalimdir unutma' diyordu. Sizin vebalinizi unutmadık, istismar etmedik. Şoförlerimizin de diğer tüm esnaflarımızın yanında olduk. Bölünmüş yollardan otobanlara kadar yaptığımız yatırımların muhatabı doğrudan sizlersiniz. Bu Haliç'i biz temizledik. Burayı da Kadir Topbaş Bey'in döneminde bitirdik. Salondan hepimiz istifade ediyoruz. AK Parti, CHP. Farkımız bu.

Bugünde Halkbankası vesilesiyle 1.5 milyona kadar taşıt kredisiyle yanınızda oluyoruz. Ticari araçlara ÖTV'siz yenileme imkanı getirdik. 850 bin esnafımıza çok önemli kolaylık sağladık. Geçtiğimiz günlerde emeklilikteki prim gün sayısı adaletsizliğini giderme sözü verdik.

Küçük esnafımızın prim ve gün sayısını 9000 binden 7200'e indirdik. İstanbul'daki halk otobüsü işletmecilerimizin tüm taleplerini karşıladık. Gençlerimizin yıllık 150 bin liralık kazançlarından vergi almıyor, sigorta primlerini ödüyoruz. 2 kavram önemli. Güven ve istikrar. Gençler unutmayın. Öyle bir kazanacağız ki, hiç kimse kaybetmeyecek.

Ayrıntılar geliyor..

