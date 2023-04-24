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24 Nisan 2023 Pazartesi 18:38:00 - Güncelleme:24 Nisan 2023 Pazartesi 18:38:00

Başkan Erdoğan konuşuyor

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Başkan Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara sesleniyor

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

21 yıldır ülkemize hizmet ettik, eser kazandırdık nice mücadelelerden alnımızın akıyla çıktık. Ülkemizin demokrasinini güçlendirirken Manisa'yı da 96 milyar liralık yatırımla geliştirdik, büyüttük. Şehrimize eğitimde 5 bin 112 adet derslik kazandırdık. 8 bin 668 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Farklı branşlarda toplam 122 spor tesisi inşa ettik. Sağlıkta 2 bin 415 yataklı 28 hastaneden oluşan 73 adet sağlık tesisini tamamlayıp hizmete sunduk. Çevre ve Şehircilikte TOKİ vasıtasıyla 8 bin 104 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik 2 bin 883 konutun yapımına devam ediyoruz. Manisa'da toplam 4 bin 100 yeni konut inşa edecek 18 bin konutluk altyapısı hazır arsa vereceğiz.

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Etiketler : erdoğan canlı son dakika
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