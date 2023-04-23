Başkan Erdoğan: Hedefimiz tam bağımsız savunma sanayii

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arifiye'de Yeni Altay Tankının Testler için TSK'ya Teslimi Programı'nda konuştu..

Başkan Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde düzenlenen Yeni Altay Tankının Testler için TSK'ya Teslimi Programı'nda yaptığı konuşmada, Akyazı'daki programının ardından yol boyunca vatandaşın önünü kestiğini bu nedenle törene biraz geciktiğini söyledi.

Siyasetin böyle bir özelliğinin olduğunu dile getiren Erdoğan, "Eğer selam vermez geçerseniz faturasını ağır ödersiniz. Onun için de biz selam vermek durumunda kaldık. Ama borçlu çıkmadık. Güzel geçti. Bugün Altay tankının bu teslim töreninde de gönüllerin teslim alınması bize ayrı bir güzellik kattı." diye konuştu.

Tüm şehitleri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete ulaşan tüm gazileri rahmetle yad ettiğini kaydeden Erdoğan, "Arifiye'ye en son yılbaşında gelmiş 9 Ocak'ta Fırtına obüslerinin teslimat törenini gerçekleştirmiştik. Bu törenle 6 adet 'Yeni Nesil Fırtına Obüsü'nü Silahlı Kuvvetlerimize teslim etmiştik. Bugün de bir başka gurur verici projemizin yeni nesil Altay tankımızın test için teslim heyecanını yaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Başkan Erdoğan, güvenlik güçlerini kullandıkları kara aracı talebini yerli ve milli imkanlarla karşılamak için uzun yıllardır yoğun şekilde çalıştıklarını anımsattı.

Şimdiye kadar bu kapsamda birçok kurum ve kuruluşun özellikle de çeşitli tip ve özelliklerde pek çok araç ürettiğini aktaran Erdoğan, "Taktik tekerlekli zırhlılardan, mayına karşı korumalı araçlara çok sayıda aracın üretimini başarıyla gerçekleştirdik. Yine Fırtına obüslerinden farklı kalibrede silah ve silah kulelerine sahip pek çok muharip aracı da ordumuzun hizmetine sunduk. Böylece amfibi hücum araçlarından sınır güvenliğine yönelik sistemlere kadar çok geniş bir yelpazede ürün gamına sahip olduk. Ayrıca envanterde bulunan tank ve zırhlı muharebe araçlarımızın en son teknolojilerle modernizasyonlarını yaptık, yapıyoruz. Bunlarla birlikte araçlarımızdaki silah sistemlerini, elektronik sistemleri, anti tank mühimmatlarını, ekipman ve teçhizatları da üretiyoruz." diye konuştu.

"DOST VE MÜTTEFİK ÜLKELERE DE KARA ARACI İHRAÇ EDİYORUZ"

"Son dönemde, dışarıdan temin ettiğimiz ve ambargolara maruz kaldığımız zırh sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla imalatına da başladık." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde muhtelif tip ve özellikle hafif ve orta sınıf insansız kara aracını güvenlik güçlerimizin hizmetine verdik. Ağır sınıftaki araçlarla ilgili çalışmalarımızı da inşallah çok yakında neticelendiriyoruz. Kara aracı alanında çok şükür neredeyse bütün ihtiyaçlarımızı yerli ve milli kabiliyetlerle karşılar hale geldik. Bununla yetinmiyor, dost ve müttefik ülkelere de kara aracı ihraç ediyoruz. Türkiye, artık bu alan da dünyada ilk sıralarda yer alan, ürünleri birçok ordu tarafından kullanılan tedarikçi bir ülke konumuna gelmiştir."

Başkan Erdoğan, tankın çatışma bölgelerinde sınanan araçların muadillerine göre çok daha güvenli ve dayanıklı olduğunu ispat ettiğini söyledi.

Araçların ününün yayılmasıyla gelecek dönemde çok daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşılacağına inandığını dile getiren Erdoğan, "Ülkemizin modern ana muharebe tankı olan yeni Altay tankıyla savunma sanayi atılımlarımızı taçlandırmayı hedefliyoruz. Yeni Altay tankımız 10 yıl önce ilk ortaya konan prototipten çok farklı ve üstün kabiliyetlere sahiptir. Diğer savunma projelerimiz gibi Altay tankının geliştirilmesi sürecinde de pek çok zorlukla karşılaştık. Projemiz engellenmeye çalışıldı. Her stratejik üründe olduğu gibi buna da çamur atıldı. Gizli açık ambargolarla süreç sabote edilmek istendi. Maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen yılmadık, pes etmedik, geri adım atmadık. Mevcutla yetinmek yerine daha iyisini, daha modernini, bugünün değil, yarının teknolojisiyle mücehhez olanını üretmek için canla, başla çalıştık." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, bilhassa mühendislerin pek çok engelin üstesinden gelmek için büyük fedakarlıkla emek harcadığını, ihracat lisansı alınamayan tüm alt sistemlerin yerine yerli ve milli alt sistemler tasarladıklarını vurguladı.

"ARİFİYE TESİSİ'NİN YÜZDE 51'İ BİZE AİTTİR"

Mühendislerin değişen muharebe sahasının ihtiyaçlarına göre teknolojik, dijital ve mekanik birçok yeni sistemi tanka entegre ettiğine dikkati çeken Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sonuçta yüksek yerlilik oranı, ileri teknolojisi, dünyadaki benzerlerinden üstün özellikleriyle ortaya yeni Altay çıktı. Bu projede tankların en önemli özelliklerinden beka kabiliyetini de güçlendirdik. Hem gelişmiş zırh yapısıyla hem aktif koruma sistemi AKKOR'un da eklenmesiyle yeni Altay üçüncü nesilden de öte bir tank haline geldi. İşte bu şekilde ortaya çıkan tanklarımızın ilk ürünlerini bugün Silahlı Kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Ordumuz tarafından testleri tamamlandıktan hemen sonra tanklarımızın seri üretimine başlayacağız. Diğer yandan Arifiye Tesisleri'nde, hani diyorlar ya 'Burayı Katar'a sattık filan' diye. Her şey burada, böyle bir şey söz konusu değil. Adamın hayatı yalan, başka bir sermayesi yok. Ve burada yüzde 51'i bize aittir, yüzde 49 Katar'a aittir."

Başkan Erdoğan, Katar'ın sürekli sermaye noktasında takviye eder durumunda olduğunu söyleyerek, "Ama bütün bunları bilmeden yalan üstüne yalan, yalan üstüne yalanla burada bütün siyasi sermayesini tüketmeye çalıştılar. Ve hamdolsun işte bu eserler bu şekilde ortaya çıkıyor. Ve bütün bunlarla beraber hamdolsun BMC firması güç kazandı ve kazandığı bu gücüyle beraber de yatırımlarına ne yapıyor? Devam ediyor. Arifiye Tesisleri'nde Türkiye'nin 400 beygir segmentindeki ilk yerli ve milli askeri motorlarının seri üretimini de gerçekleştirdik. Bu motorları 600 beygir, 1000 beygir ve 1500 beygir tank motorları takip edecek. BMC Power tarafından geliştirilen Batu hazır hale gelince yeni Altay'ı inşallah kendi yerli milli motorumuzla envantere almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"20 SENE ÖNCE TABANCA ÜRETEMİYORDUK"

Ülkenin özellikle ihracat noktasında önünü ciddi manada kesen motor ve transmisyon meselesinin de böylece çözüme kavuşacağını kaydeden Başkan Erdoğan, "Yeni Altay tankımızın bu coğrafyada Silahlı Kuvvetlerimiz için çok önemli bir güç çarpanı olarak görev yapacağına inanıyorum." dedi.

Başkan Erdoğan, projede emeği geçenleri tebrik ederek, yeni Altay'ların ülkeye, millete ve kahraman orduya hayırlı olmasını diledi.

Ataların "Sabırla koruk helva olur, dut yaprağı atlas" tespitinin ete kemiğe büründüğü alanların en başında savunma sanayisinin geldiğini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savunma sanayiinde geliştirilen her ürünün gerisinde maddi güç yanında yıllar süren çok ciddi bir emek, sabır, özveri ve çalışma vardır. Bugün dünyada parmakla gösterilen SİHA'larımızın, büyük takdir toplayan zırhlı kara araçlarımızın, savaş gemilerimizin, fırkateynlerimizin, füzelerimizin ve diğer sistemlerimizin her biri böyle ortaya çıktı. Diğer alanlarda olduğu gibi burada da işe önce paradigmayı değiştirmekle başladık. Yani ben şöyle bir 20 sene, 21 sene önceyi şöyle bir hatırladığımda, biz yani silahlarımızda bırakın böyle tank, top filan falan bunları bir kenara, obüsleri bir kenara tabanca, tabanca, bunları üretemiyorduk. Şimdi ne oldu? Tabancanın daniskasını üretiyoruz."

ABD'nin bir ara ürettiği Glock tabancaları vermemekle kendilerini tehdit ettiğini anlatan Erdoğan, "Ama şimdi Glock'tan daha üstünlerini biz yapar hale geldik. Onlar bizden istiyor, mesele inanmak, azmetmek. Erbakan Hoca'mızın her zaman bir lafı vardı. 'İman öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır'. Mesele inanacaksın, ondan sonra da tabii ki neticesini alacaksın. Kolay olanı değil, vakit de alsa zor olanı, çetin olanı, ülkemiz için en hayırlı olanı seçtik. Şimdi bütün onların envaiçeşidini artık ülkemizde özel sektörde de yapıyoruz. Onun da önünü açtık. Öbür tarafta devlet olarak işte BMC gibi, Makine Kimya gibi buralarda da üretir hale geldik." değerlendirmesini yaptı.

"SAVUNMA SANAYİİNDE DIŞA BAĞIMLILIĞI YÜZDE 20'LERE DÜŞÜRDÜK"

Başkan Erdoğan, ağızlarını her açtıklarında "yapamayız, beceremeyiz" diyen mandacı kafalara inat en iyisini kendilerinin yapacaklarını söyleyerek yola koyulduklarını, sadece araç değil bunların mühimmatını yapar hale geldiklerini aktardı.

Yapılan aracın mühimmatın olmadığı durumlarda adım attırılmayacağına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ama şimdi bu safhalar aşıldı, hedefimizi tam bağımsız savunma sanayi olarak belirledik. Savunma sanayi projelerini bizzat himaye ettik, takip ettik, destekledik. Kendimizin imal edebileceği hiçbir ürünü dışarıdan almama yoluna gittik, firmalarımızı destekledik, özel sektörün önünü açtık, yeni yatırımları teşvik ettik. Sorunlara odaklanmak, daha ilk denemede pes demek yerine sonuca ve başarıya kilitlendik. Hamdolsun 20 yıl gibi çok kısa bir sürede savunma sanayiinde yüzde 80'leri bulan dışa bağımlılığı yüzde 20'ler seviyesine düşürdük."

Başkan Erdoğan, "Sonuçta yüksek yerlilik oranı, ileri teknolojisi, dünyadaki benzerlerinden üstün özellikleriyle ortaya yeni Altay çıktı." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, "Ordumuz tarafından testleri tamamladıktan hemen sonra tanklarımızın seri üretimine başlayacağız." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, "Hem gelişmiş zırh yapısıyla hem aktif koruma sistemi Akkor'un da eklenmesiyle Yeni Altay, üçüncü nesilden de öte bir tank haline geldi." dedi.

Başkan Erdoğan, "Hani diyorlar ya 'Burayı Katar'a sattık.' diye. Her şey burada. Böyle bir şey söz konusu değil. Adamın hayatı yalan." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, "Arife gününden itibaren evlerimizde kullanmaya başladığımız Karadeniz gazını Rus gazı zannedenler bile görüyoruz. Böyle vicdansızlık olur mu?" dedi.

Başkan Erdoğan, "TCG Anadolu'yla ilgili ne diyorlar, '2 bombalık ömrü var.' Bunlar bu ülkenin evladı olamaz, bunlar Türk evladı olamaz." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, "Hükümet olarak ülkemize yönelik tüm oyunları bozmayı, çok daha stratejik, çok daha önemli projelerle onları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin başarılarına sevinemeyen kifayetsiz muhterislerin Yeni Altay tankımız konusunda da çeşitli iftiralar atması kuvvetle muhtemeldir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, "Milletimizin, göreve geldiklerinde savunma sanayi hamlelerine dokunmaktan, bunları engellemekten bahsedenlere fırsat vermeyeceğine inanıyorum." dedi.