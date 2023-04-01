Başkan Erdoğan: Türkiye, her türlü kaybı telafi edecek güce ve kapasiteye ulaşmıştır

Başkan Erdoğan: Türkiye, her türlü kaybı telafi edecek güce ve kapasiteye ulaşmıştır

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Daha önce Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'teki kardeşlerimizle iftar açtık. Hem deprem konutlarımızın binlercesinin temelini attık hem de ramazan sevincini afetzedelerle birlikte yaşadık. Şimdi de Cumhur İttifakı olarak sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Soframızı şereflendirdiğiniz için teşekkür ediyorum.

Rabbim sofralarımızın bereketini artırsın. Bu sofranın etrafında buluşan gönüller için makamların, zengin veya fakir olmanın hiçbir kıymeti yoktur.

Ülkemizin dört bir yanında milletimizin iftar sofralarını komşularından ve yakınlarından başlayarak fakir fukaraya açtığını görüyoruz. Özellikle bu zor günlerde insanımız yardımlaşmanın kitabını adeta yeniden yazıyor. Öyle ki hayırseverlerimiz bu ramazanda daha cömert, devletimizin ilgili kurumları olağanüstü çaba harcıyor, 85 milyonun tamamı dünyada başka hiçbir millete nasip olmayacak bir şuurla depremzedelerimizin yüküne omuz veriyor.

Ayrıntılar geliyor...