Başkan Erdoğan: Bir yılda 244 bin konut ve 75 bin köy evi inşaası tamamlanacak
Başkan Erdoğan, Antakya'da, Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'ni ziyaretinde konuştu. Başkan Erdoğan; "Bir yılda 244 bin konut ve 75 bin köy evi inşaası tamamlanacak" dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Başkan Erdoğan; "Devlet ve millet el ele vererek depremzedelerimizin imdadına koştuk" dedi.
Başkan Erdoğan; "Sizlerden biz 1 sene müsaade etmenizi bekliyorum. Evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine meydan vermeden herkesi sağlam, güvenli, huzurlu yuvalarına kavuşturacağız" ifadelerine yer verdi.
Ayrıntılar geliyor..
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