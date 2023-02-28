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28 Şubat 2023 Salı 19:22:00 - Güncelleme:28 Şubat 2023 Salı 19:22:00

Başkan Erdoğan: Kentsel dönüşüm için kaybedecek vaktimiz yok

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki konteyner kentte açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan; "Malatya'da 62 bin konut ve 16 bin 714 köy evi inşa edeceğiz. Kentsel dönüşüm konusunda kaybedecek vaktimiz yok. İnsanımızın canını tehlikeye atan tüm binaları yıkıp daha sağlam zeminlerde yenisini yaparak vatandaşlarımıza teslim etmekte kararlıyız." dedi.

Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malatya'da Doğanşehir'de açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Asrın felaketi karşısında, asrın dayanışmasını sergileyerek engelleri aşmanın çabasındayız." dedi.

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızı huzur-u kalple ikamet edebilecekleri konforlu, güvenli ve modern binalara muhakkak kavuşturacağız."

"Milletimizin samimi gayreti ve desteği ile kısa sürede durumu toparladık. Devlet ve millet olarak asrın felaketi karşısında asrın dayanışmasını sergileyerek engelleri aşmanın çabasındayız. İnsanımızın canını tehlikeye atan tüm binaları yıkıp daha sağlam zeminlerde yenisini yaparak vatandaşlarımıza teslim etmekte kararlıyız." dedi.

"Vatandaşlarımızı huzur-u kalple ikamet edebilecekleri konforlu, güvenli ve modern binalara muhakkak kavuşturacağız."

"TOKİ binaları depremden yüz akıyla çıktılar. Yeni binalarda da aynısını uygulayacağız."

"Şehirlerimizin kültür, sanat, tabii ve tarihi doku, sosyoloji, demografi özelliklerini korumak önceliklerimizin başında geliyor."

"Kentsel dönüşüm konusunda artık kimsenin kaprisleriyle, ideolojik bağnazlıklarıyla kaybedecek vaktimizin olmadığını görüyoruz. Tecrübelerimizi ve karşılaştığımız engelleri göz önüne alarak kentsel dönüşüm projelerini mümkün olan en kısa sürede bitirecek bir modele yöneleceğiz. Türkiye'de bu işi bizden daha iyi, daha hızlı, daha adil yapabilecek başka kimsenin olmadığına inanıyoruz."

Ayrıntılar geliyor..

Etiketler : başkan erdoğan deprem türkiye erdoğan son dakika

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