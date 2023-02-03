Başkan Erdoğan: Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız

Başkan Erdoğan: Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Kosova'ya hep destek olduk, destek olmaya devam edeceğiz. Sel felaketinin yaralarının sarılması noktasında gereken desteği temine hazırız.

TÜRKİYE, KOSOVA'YI AMERİKA'DAN SONRA TANIYAN 2. ÜLKEDİR

Ama şu anda maalesef beklenen rakamı yakalayamadık. 117 rakamına ulaşılmış ama yoğun bir çalışmaya girerek hedef rakamı yakalacağız. 17 Şubat'ta idrak edilecek Kosova'nın bağımsızlığının yıldönümünü de şimdiden tebrik ediyorum.

NATO ve Avrupa Birliği üyelik vizyonunu destekliyoruz. Birlikte neler yapabileceğimizi istişare ettik. FETÖ'nün Kosova'daki faaliyetlerine karşı dayanışmamızı artırmak için değerli dostumdan (Kosova Başbakanı Kurti) çok daha farklı bir gayret istedim.

"KOSOVA'YA EN ÇOK İHRACAT YAPAN ÜLKE KONUMUNDAYIZ"

2019 yılında yürürlüğe giren Serbest ticaret anlaşmasıyla ticaret hacmimizde olumlu ivme yakaladık. Geçen sene 610 milyon euro olan aramızdaki dış ticaret hacmini çok daha farklı bir seviyeye yükseltmek istiyoruz.

Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız. İhracatımızı 1 milyar euroya yükseltmemiz gerekiyor.

Kosova'nın her alanda gelişimine yaptığı katkıları memnuniyetle takip ediyor, takdirle karşılıyorum. Kosova'nın tüm komşularıyla barış içinde olmasına büyük önem atfediyoruz.

"KOSOVA İLE SIRBİSTAN ARASINDAKİ DİYALOĞU DESTEKLİYORUZ"

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyor, tarafların barışçıl ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesini bekliyoruz. Sırbistan ile yürütülen diyalog sürecinin bölgede kalıcı barış ve istikrara ulaşmasını temenni ediyoruz. Türkiye, taraflarca arzu edildiği takdirde gerekli katkıyı yapmaya hazırdır.

Kardeşlik hukukumuzun devamı için adımlar atmaya devam edeceğiz. Kosova halkına selamlarımı iletiyorum.

KOSOVA BAŞBAKANI KURTİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

Bugün Sayın Erdoğan'ın davetiyle medeniyetlerin buluştuğu bu tarihi şehirde bulunduğum için çok memnunum.

İstanbul bizim halkımız için de çekim merkezi haline gelmiştir. Şemsettin Sami bizim için çok önemlidir.

Bugün Erdoğan ile iki ülke arasındaki dostluğumuzu güçlendirme konusunda konuştuk. Ayrınca ekonomi, savunma ve güvenlik gibi gelişmeleri de değerlendirdik. NATO'da oynadığı rolü için Türkiye'ye müteşekkiriz.