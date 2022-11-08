Başkan Erdoğan: PKK'lılar İsveç'te eylem yapamamalı

Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

Türkiye NATO'nun açık kapı politikasının destekçisidir. Savunma sanayiinde ülkemize uygulanan kısıtlamanın kaldırılması olumlu görülüyor.

Terörizmle mücadelede iş birliği, NATO'nun önemli ilkesidir. Terör örgütlerinin İsveç'in demokratik yapısını etkilemesi muhakkak engellenmelidir.

PKK/PYD/YPG, FETÖ ve DHKP-C terör örgütlerinin, İsveç'in demokratik ortamını istismar etmesi muhakkak engellenmelidir.

İsveç kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor, biz de kendi güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz.

Stratejik ortağımız İsveç'le her alanda gelişim sergilemek istiyoruz. Ticaret hacminiz rekor kırdı. 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefliyoruz. Sayın Başbakanla bu konuları da konuştuk.

Özellikle yapmış olduğumuz görüşmedeki hedef terörle mücadelede İsveç'in bu noktadaki tutumu. Bu rakamların 30, 70 veya 100 olması tartışılabilecek konular. Şu anda FETÖ'cü Bülent Keneş'in İsveç'ten Türkiye'ye deport edilmesi bizim için önemli, biz bu konuda daha hassas davranmasını bekliyoruz İsveç'in. Bunun yanında PKK, PYD, YGP terör örgütleri de var.

Biz 70 yıldır NATO'da bunun mücadelesini veriyoruz. İsveç ve Finlandiya'da terör örgütü paçavralarıyla dolaşınca benim vatandaşım bunları görüyor. Biz vatandaşımıza hayır diyemeyiz. Siyaset yaptığımızı bilmeniz lazım. Eskiden kamuoyu araştırmalarında terör birinci çıkardı, artık sıralamaya bile neredeyse girmiyor. Biz de şimdi istiyoruz ki NATO'daki dostlarımızla dayanışma içinde olalım. Sadece İsveç'te mi var bu teröristler, hayır. Birçok Avrupa ülkesinde bu teröristler var. Buraları zemin edinmişler, yaşam sürdürüyorlar. Önümüzdeki temmuz ayına kadar bir süre var.

ULF KRİSTERSSON'UN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

Ankara'da olmak benim için bir şereftir. Türkiye-İsveç ilişkisinin her alanda ilerlemesini istiyoruz. Çok verimli bir görüşme yaptık sayın Erdoğan'la. Yüzyıllar öncesine dayanan bir ilişkimiz var Türkiye ile.

"PKK bir terör örgütüdür"

İsveç ve AB, PKK'yı bir terör örgütü olarak kabul ediyor. Hukuku yüceltmek amacıyla terör örgütleriyle mücadele etmek istiyoruz. İsveç ve Finlandiya NATO'ya başvurdu. Bu olay bizim içib hayati derecede önemli bir güvenlik meselesi. Elbette bir NATO üyesi olmak başka müttefiklerin de sorumluluklarını gözetiyor. Biz NATO üyeliğinin sorumluluğunun farkındayız.

Terörden en çok etkilenen ülkelerden birisi Türkiye. 3'lü muhtırayı tam olarak uygulayacağız.

Pek çok firma Türk ekonomisinde büyük bir potansiyel olduğunu söyledi. Kaynak bulma ve ihracat için Türkiye'nin zengin bir yer olduğunu hissettik. Siyaset, iş kapılarının açılmasına imkan sağlayabilir.

Üçlü muhtıradaki her şeyi konuştuk. Bunu çok ciddiye alıyoruz. İsveç'in tutumu; terörle mücadele etmek. Türkiye terörden çok fazla mağdur oldu. İsveç de bunu biliyor. NATO iş birliğinin bir ayağının terörle mücadele olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.