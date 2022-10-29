Başkan Erdoğan, Togg'un fiyat ve ön sipariş tarihini açıkladı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un fabrikası bugün Bursa'nın Gemlik ilçesinde banttan indi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi günde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Togg'un fiyatının, ön satışın başladığı şubat ayında açıklanacağını söyledi.



Başkan Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının tanıtımı yapılan, 18 Temmuz 2020'de fabrikasının inşasına başlanan Togg'un seri üretimi için geri sayım sona erdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



- Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bunun için Togg; Türkiye'nin, 85 milyonun ortak gururudur diyoruz.

- Bu anlamlı günde tek yürek olduğumuz tarihi bir açılışta buluşmamız nasip eden rabbime hamd semalar ediyorum. Millet olmak demek ortak bir geleceğe birlikte yönelmek demektir. Togg ortak bir hayali kurmayı bize yaşatan projenin adıdır. 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz. Bir tarafta kırmızı bir tarafta ise beyaz.

- Dün Ankara'da cumhuriyetin yeni asrına damga vuran Türkiye'nin Yüzyılı müjdesini milletimizle paylaştık. Kimileri Togg'u akıllı cihaz olarak tarif ediyor.

- Bu anlamlı günde tek yürek olduğumuz tarihi bir açılışta buluşmamız nasip eden rabbime hamd semalar ediyorum. Millet olmak demek ortak bir geleceğe birlikte yönelmek demektir. Togg ortak bir hayali kurmayı bize yaşatan projenin adıdır. 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz. Bir tarafta kırmızı bir tarafta ise beyaz.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İLK FOTOĞRAFI TOGG"

Dün Ankara'da cumhuriyetin yeni asrına damga vuran Türkiye'nin Yüzyılı müjdesini milletimizle paylaştık. İşte Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafı burada. Kimileri Togg'u akıllı cihaz olarak tarif ediyor. Ülkemizin dört bir yanından ve dünyanın çeşitli yerlerinden Togg'un başarısı için dua eden herkese teşekkür ediyorum. 85 milyonun ortak gururudur. Binlerce yıllık kadim bir geleneğin mirasçısı olarak bize yakışan budur. Biz dünyayı değiştiren öncülerin torunlarıyız. Bunun için bize küçük düşünmek asla yakışmaz. Bizim vizyonumuz geniş, inancımız tamdır.

"ÇILGIN TÜRKLER GELİYOR DİYECEKLER"

Milli teknoloji hamlemizin rehberliğinde elde ettiğimiz başarıları görüp yüreği sevinçle dolmayan var mı? Togg bütün bu modelleri ile Avrupa yollarına girdiği zaman tutuşacaklar. Çılgın Türkler geliyor diyecekler. Bu günlere kolay gelmedik. Gece-gündüz çalıştık, bilime araştırmaya öncelik tanıdık.Tayfun füzeleri atılmaya başladı, Yunan hemen televizyon yayınlarında, gazetelerinde Tayfun onların gündemine girdi. Daha durun bakalım bunun arkası gelecek.

Seri üretim bandından indirip, sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz.

"FABRİKA NEREDE DİYORDUNUZ? İŞTE BURADA"

Siz fabrika kurulmuyor diye ortalıkta dolaşanlara itimat etmeyin. Salgın, Avrupa ve Asya'daki tedarik zincirlerini sarsarken biz yatırım yapıyorduk. Togg dünyanın birçok ülkesinde yolları süsleyecek. Yerli ve milli bir otomobil markasına sahip olmamak milletçe yüreğimizi hep sızlatıyordu. Biz yerli otomobil üretmek intihardır diyenleri gördük. Ülkemizin önde gelen sanayicileri ve iş insanları bir araya gelerek bu projeyi başlattı. Dudak bükenler oldu. İlk tanıtımda hani bunun fabrikası diyerek alay edenler vardı. İşte fabrika burada. Fabrika işte burada; Bursa Gemlik'te.

Bu tesiste test merkezi geliştirme merkezi var, yönetim merkezi var. Test pisti de var. 2030'a kadar üretilecek 1 milyon adet araç ile milli gelirimiize katkı sağlayacağız. Hala yapamazsınız, üretemezsiniz diyenler varsa şu otomobillere iyi baksın.

BANKALARA TOGG ÇAĞRISI

Madem bu otomobil Türkiye'nin otomobili olacak elinizi taşınıza koymanın zamanı geldi. İlk otomobili satılma alma siparişini firmamıza iletiyorum. Bu kadar huzur içinde araç kullanmak bütün alıcılarını rahatlatacaktır. Vatandaşlarımızın merak ettiği konular var. Batarya konusuna açıklık getireyim. Lityum bataryasının üretimi için bir firma ile anlaşıldı.

TOGG NE ZAMAN YOLLARDA OLACAK?

2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz. Diğer bir konu da vatandaşlarımızın Togg'a nasıl sahip olacağı. Yeni nesil bir araç olan Togg aracısız olarak vatandaşlarımızla buluşacak. Satış işini dijital ve fiziksel olarak bireştirip çözmeye karar verdi. Vatandaşlar şubat ayında ön sipariş verebilecek. Ön sipariş şartları vakti geldiğinde açıklanacak

Togg'un fiyatı piyasa şartları ile beraber tespit edilecek, babayiğitler ile karar vereceğiz. Bugünden ilan etmek hem doğru hem mümkün değildir. Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır.