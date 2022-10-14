Türkiye ile Katar arasında anlaşmalar imzalandı

Türkiye ile Katar arasında anlaşmalar imzalandı

Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Katar Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından iki lider, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı ve bazı anlaşmaların imzalanacağı törene katıldı.

Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim onuruna resmi akşam yemeği verecek.