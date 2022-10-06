06 Ekim 2022 Perşembe 21:30:00 - Güncelleme:06 Ekim 2022 Perşembe 21:30:00
Başkan Erdoğan konuşuyor
Başkan Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Ayrıntılar geliyor....
- Başkan Erdoğan konuşuyor
- Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti
- Türkiye'den Tayland'daki anaokulu saldırısında ölenler için taziye mesajı
- Başkan Erdoğan'dan Prag'da diplomasi trafiği
- Başkan Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafına katıldı
- İsrail, deniz sınırı anlaşma taslağında Lübnan'ın değişiklik taleplerini reddetti