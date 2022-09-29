Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ülkemizin mavi incisi İznik'ten spora, sanata, kültüre ortak geleceğimize gönül veren tüm kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum.

Göçebe Oyunları'nın ilki 2014'te Kırgızistan'da yapılmıştı. Sonraki iki oyun 2016 ve 2018'de Kırgızistan ev sahipliğinde düzenlendi. Her 2 yılda bir düzenlenen oyunların 4.sünde İznik'teyiz. 2020 yılında gerçekleştirilecekti. Ülkemizi de etkilen Kovid-19 salgını nedeniyle ertelemek zorunda kaldık.

İnsan toplulukları, binlerce yıl boyunca bulundukları yerden ayrılarak yeni hayat aramışlardır. Sürekli veya mevsime göre değiştirerek, hayatlarını sürdüren topluluklar da vardır. Bu yolculuklarda birbirini etkilemişlerdir. Bugün hala kültürün ve insani ilişkilerin taşıyıcısı göçlerdir.

"GÖÇEBE KÜLTÜRÜNÜN YİTİP GİTMESİNE RIZA GÖSTEREMEYİZ"

İnsanlığın binlerce yılına damga vuran göçebe kültürünün yitip gitmesine rıza gösteremeyiz. Göçebe kültürünün yaşatılmasında fayda görüyoruz. İstiklalimizin güvencesi olarak Toros dağlarında dumanı tüten yörük çadırını ifade ediyoruz. Pek çok deneyimi gençlerimize ve misafirlerimize yaşatacak olan oyunları düzenleyenleri tebrik ediyorum. Katılımcılara başarılar diliyorum. Dostlarımıza da teşekkür ediyorum.

Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde bu oyunların geleneksel spor organizasyonları olarak kabul edildiğini vurgulayan Erdoğan, "Bugün de her iki yılda bir düzenlenen Göçebe Oyunları'nın dördüncüsünde İznik'te sporcularımız ve misafirlerimizle birlikteyiz. Esasen İznik'teki bu organizasyon 2020 yılında gerçekleştirilecekti, tüm dünyayla beraber ülkelerimizi de etkileyen Kovid-19 salgını sebebiyle ertelemek mecburiyetinde kaldık. Hamdolsun bugün dördüncü Göçebe Oyunları'nı, her köşesi buram buram tarih, kültür ve tabiat kokan İznik'te başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Göçebe kültürünün insanlık tarihi kadar eski olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnsan toplulukları binlerce yıl boyunca çeşitli sebeplerle bulundukları yerlerden ayrılarak başka coğrafyalarda kendilerine yeni hayat alanları aramışlardır. Aynı şekilde belirli bir coğrafyada sürekli veya mevsime göre yer değiştirerek hayatlarını sürdüren topluluklar da vardır. Bu uzun yolculuklar sırasında karşılaşan insan toplulukları birbirlerini etkilemişlerdir. Her ne kadar medya ve iletişim araçları dünyayı küçük bir köy haline getirmiş olsa da bugün halen kültürün ve insani ilişkilerin en etkili taşıyıcısı göçlerdir. Dünyanın her yerinde şehirleşmenin artması, iş imkanlarının çeşitlenmesi, güvenlik ve gıda ihtiyaçlarının merkezi devletler eliyle sağlanması hiç şüphesiz göçebeliği epeyce sınırlandırmıştır."

İnsanlığın binlerce yılına damga vuran bu kültürün yitip gitmesine rıza gösteremeyeceklerini dile getiren Erdoğan, "Bunun için gerek açılışını yaptığımız oyunlarla gerekse benzer diğer faaliyetlerle göçebe kültürünün farklı yönleriyle yaşatılmasında büyük fayda görüyoruz. Nitekim ülkemizde istiklalimizin ve istikbalimizin güvencesi olarak Toros Dağları'nda dumanı tüten Yörük çadırını ifade ediyoruz. Göçebe Oyunları'nı dünya çapına yayan bu organizasyonu da insanlığın kadim mirasını gelecek kuşaklara bırakma misyonuyla önemli görüyorum." diye konuştu.