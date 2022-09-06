Başkan Erdoğan: Bosna Hersek ile ticaret hacmimiz 627 milyon dolar olarak gerçekleşti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek-Türkiye İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Başkan "Başkan Erdoğan: Bosna Hersek ile ticaret hacmimiz 627 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Farklı etnik ve dini grupların müştereken yaşamak zorunda olduğu bu coğrafyada etnik ve dini temelli ayrışmalar acıdan öte bir sonuç vermeyecektir. Çatışmaların kimseye fayda sağlamadığını dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan olaylarla görüyoruz.
Bosna-Hersek'in siyasi istikrarını desteklediğimizi açık bir şekilde vurguluyoruz.
Bu sabah Bosna-Hersekli muhataplarımızla ticaretimizin daha da geliştirilme potansiyeli bulunduğunu ele aldık.
Firmalarımızın sanayi altyapı, konut, turistik tesis, enerji ve sağlık gibi sektörlerde önemli yatırımları var. Bosna-Hersek'in istihdamına katkı sağlayan firmalarımızın toplam yatırım tutarı 300 milyon dolara yaklaştı. Bu rakama geldikten sonra yaptıkları modernizasyon yatırımları dahil değildir. Bunlar da eklendiğinde toplam rakam 1 milyar dolara yaklaşıyor."
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