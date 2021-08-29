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29 Ağustos 2021 Pazar 17:45:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2021 Pazar 18:02:00

Başkan Erdoğan konuşuyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuşuyor..

Türkiye'nin savunma sanayisinde yeni bir dönem başlıyor. Baykar tarafından geliştirilen AKINCI TİHA envantere giriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katılıyor.

Başkan Erdoğan'ın törenden konuşmaları şu şekilde:

Ağustos bizim tarihimizde zaferler ayıdır. Türkiye'nin son 19 yılda yazdığı başarı hikeyesinin en ön safında savunma sanayisi vardır. Tüm dünya tarafından bu başarımız kabul ediliyor.

Bu başarının arkasında 'yapamayız' diyenlerin mandacı kafaların arkasında 'en iyisini biz yaparız' diyen inanmış yürekler var. AKINCI ile birlikte Türkiye, bu teknolojide en iyi 3 ülke arasına girmiştir.

10 yıl önce bize bu araçları parayla bile satmayanlar bugün Türk İHA'larını konuşuyor.

Dünyanın çeşitli yerlerindeki çatışmalar giderek derinleşiyor. Salgın hastalık ve göç durumları dünyanın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Batı son birkaç yüzyılda hak, hukuk, adalet gibi kaynakları süistimal ediyor.

Afganistan'da anneler çocuklarını dikenli teller ardından askerlere teslim ediyorsa vicdanlar nasıl buna sessiz kalır?

"Sahada ve masada tüm oyunların üstesinden gelemeyi başardık"

Teknoloji huzuru getirmek, savaşları bitirmek için kullanıldığında barışı sağlayacaktır. Türk askerinin adım attığı her toprak huzur buluyor. Hayatları boyunca hep karşısındakinden bir şey çalmanın derdinde olanlar tabloyu iyi karşılamıyorlar. Bölgedeki ateş çemberini Türkiye'yi içerilerine alarak genişletmeye çalışıyorlar. Terör örgütlerinin işe yaramadığı durumlarda ekonomik ve diplomatik tuzaklarla netice almaya çalıştılar. Hem sahada hem de masada tüm oyunların üstesinden gelemeyi başardık. Dünyada örneklerini sıkça görmeye başladığımız acı tecrübeler bize Türkiye'nin gücünü artırmasının gerektiğini işaret ediyor.

"Bizim başka vatanımız yoktur"

Bizim başka vatanımız yoktur. Bizim gidecek başka yerimiz de yoktur. O yüzde devletimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Dünyada istikrar sağlanacaksa bunun Türkiye'siz gerçekleşmesi düşünülemez. Dosta güven düşmana korku vermenin en baş şartı savunma sanayiinde güçlü olmaktır. Yüzde 20'lerdeki yerlilik oranı, savunma sanayiinde yüzde 80'lere kadar ulaştı. Bu cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarındandır.

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