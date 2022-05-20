Başkan Erdoğan, Kolombiyalı mevkidaşı ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque ile görüştü.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez'in eşi María Juliana Ruiz de yer aldı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque ile baş başa görüştü. pic.twitter.com/SpqPiurXhw— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) May 20, 2022
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