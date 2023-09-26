VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bitlis'te 60 köye GES'le su ulaştırıldı! Metrelerce derinlikten çıkarılıyor
'Ziraat Bankası'dan mülteci şartı' iddialarına yalanlama
Türkiye'ye girmeye çalışan 17 şahıs sınırda yakalandı... 11'i FETÖ'cü çıktı
Türkiye'nin en güçlü turbofan motoru... TEKNOFEST'te sergilenecek
İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 91. sayısını yayımladı
İsrail ve ABD'yi geride bırakacak! Selçuk Bayraktar TB3 için tarih verdi
26 Eylül 2023 Salı 15:45:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 15:45:00

Başkan Erdoğan: KKTC'nin tanınması en doğru seçenektir

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "KKTC'nin tanınması Kıbrıs adasında kalıcı barış ve huzurun sağlanmasını isteyen tüm ülkeler için en doğru seçenektir. Adanın gerçekleri ortadadır ve KKTC Kıbrıs'ın en somut gerçeğidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta soruları yanıtladı.

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın toplantısının olduğunu hatırlatarak, Azerbaycan da bu toplantıya KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da davet edilmesini çok istediğini söyledi. KKTC'nin tanınmasının önemine dikkati çekti:

"3 Kasım'da Kazakistan'da toplantı yapılacak ve bu toplantıda inşallah gözlemci üye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de göreceğiz. Bu konuda sağ olsun Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de ciddi bir kararlılığı var. O da KKTC bayrağının oralarda dalgalanmasını istediğini ortaya koyuyor. Bizler de KKTC ile alakalı atılan bu adımda beraberce el ele omuz omuza kararlılığımızı göstermeye inşallah devam edeceğiz. KKTC'nin tanınması Kıbrıs adasında kalıcı barış ve huzurun sağlanmasını isteyen tüm ülkeler için en doğru seçenektir. Adanın gerçekleri ortadadır ve KKTC Kıbrıs'ın en somut gerçeğidir. Yıllarca oradaki Türk varlığını görmezden gelmeye çalışanların denemediği yol kalmadı. Fakat giriştikleri her adım temelsiz olduğu için onlar açısından hüsranla sonuçlandı."

"KKTC'NİN TANINMASI İÇİN SESİMİZİ DAHA ÇOK YÜKSELTECEĞİZ"

"Bizler KKTC ile birlikte çözüm için tüm yolları denedik. Federasyon formülü dahil tüm formüllere samimiyetle yaklaştık. Fakat bundan böyle Kıbrıs'ta iki devletli çözüm dışında seçeneğin kalmadığı açık ve net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Kimse bizden KKTC'nin haklarını görmezden gelmemizi onları çiğnettirmemizi beklemesin. Bizler KKTC'nin artık diğer ülkelerce tanınması için sesimizi daha çok yükselteceğiz. Biz daha önce de "çözümsüzlük çözüm değildir" diyerek bu sorunun ortada bırakılmasının, görmezden gelinmesinin yanlış olduğunu anlatmıştık. Artık tüm yanlışları silecek doğru adımın vaktidir. KKTC'nin tanınması başta Avrupa Birliği olmak üzere birçok tarafın attığı yanlış adımların telafisi olacaktır. Kıbrıs adası artık gerilimlerle değil, barış ve huzurla anılmayı hak ediyor."

Etiketler : recep tayyip erdoğan kktc ersin tatar
Bu kış albüm geliyor

Bu kış albüm geliyor
Toplantı yaparken bebek geldi

Toplantı yaparken bebek geldi
Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor
Neva'sına kavuştu

Neva'sına kavuştu
Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı

Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı
Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım

Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım
Rekor peşinde

Rekor peşinde
Sertab'la interaktif konser

Sertab'la interaktif konser
Süperstar enerjisi

Süperstar enerjisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX