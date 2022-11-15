Başkan Erdoğan, KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Türkiye'nin KKTC ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmayı sürdüreceğini vurguladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 39. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Erdoğan, mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, istikbal ve istiklalimiz için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve rahmetle yâd ediyorum. Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürecektir." ifadelerine yer verdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, istikbal ve istiklalimiz için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve rahmetle yâd ediyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 15, 2022
Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürecektir. pic.twitter.com/acUk4B0Cgw
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