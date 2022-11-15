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15 Kasım 2022 Salı 21:11:00 - Güncelleme:15 Kasım 2022 Salı 21:11:00

Başkan Erdoğan, KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Türkiye'nin KKTC ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmayı sürdüreceğini vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 39. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan, mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, istikbal ve istiklalimiz için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve rahmetle yâd ediyorum. Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürecektir." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : Başkan Erdoğan kktc Kıbrıs
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