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12 Haziran 2023 Pazartesi 18:35:00 - Güncelleme:12 Haziran 2023 Pazartesi 18:35:00

Başkan Erdoğan, KKTC'den Azerbaycan'a hareket etti

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında uğradığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki temasları sonrasında Azerbaycan'a hareket etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyareti kapsamında geldiği KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki temasları sonrasında "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'a hareket etti.

Başkan Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'ndan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile eşi Sibel Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de Azerbaycan'a gitti.

Etiketler : BAŞKAN ERDOĞAN KKTC AZERBAYCAN
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