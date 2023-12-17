Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel de hazır bulundu.
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