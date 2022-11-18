Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, KKTC'nin kuruluşunun 39'uncu yıldönümü için yazılı mesaj göndermiş olmakla birlikte bir kez daha tebriklerini iletti.
KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasıyla birlikte aile fotoğrafının tamamlandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hitabında KKTC'nin tanınması için uluslararası topluma yaptığı tarihi çağrı doğrultusunda mücadeleye hep birlikte devam edeceklerini belirtti.
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