Başkan Erdoğan: Kızılelma F-16 bombası taşıyacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Savunma sanayiimiz güçleniyor. Terör örgütü eziliyor. Ülkemize tepeden bakanların süngüleri düşüyorsa buna istisnasız hep birlikte destek vermeliyiz" ifadelerine yer verdi.



Göreve geldiklerinde savunma sanayinde yerlilik oranının yüzde 20 olduğunu anımsatan Erdoğan, şimdi ise bu oranın yüzde 80 olduğunu bildirdi.

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Artık İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncı'mızı yapıyor muyuz? Ama hepsinden öte bir de şimdi bir başkasını yaptık. Nedir o? Kızılelma'mız da şu anda var mı? Seri üretimine de başladıktan sonra bunlar F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak. Bütün bunlarla beraber Yunan ne diyor şimdi? 'Bu çılgın Türkler ne yapıyor?' Şu anda İzmir'den denemeler yapıldı ve oradan atılacak olan bir füze, bunları ürkütmeye başladı. Ben de diyorum ki, 'Ey Yunan, sen uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok. Yeter ki uslu dur.' Şu anda füzemizin menzili 565 kilometre. Yetmez, bunu şimdi 1000 kilometreye çıkaracağız."

Yerli otomobil Togg'un da yapıldığını hatırlatan Erdoğan, artık caddelerde yerli otomobilin görüleceğini söyledi.

Başkan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Savunma sanayiimiz güçleniyor. Terör örgütü eziliyor. Ülkemize tepeden bakanların süngüleri düşüyorsa buna istisnasız hep birlikte destek vermeliyiz. Lafı hiç uzatmaya gerek yok. Sizler, kimlerin ülkenin kazanımlarından gurur duyduğunu, kimlerin karalar bağladığını gayet iyi biliyorsunuz. Bir masa etrafında toplanıp toplanıp dağılanların kendi hırslarını tatmin etmek, kendi ihtiraslarını dağıtmak dışında ülkeye ve millete hayrı olmadığını sizler gayet iyi biliyorsunuz. İnşallah 2023'ü, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olmanın ötesinde Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcına sizlerle beraber çevirmeye var mıyız? Bunun için 2023 seçimlerinde iradenize, oyunuza, sandığınıza sıkı sahip çıkmanızı istiyorum. Rahmetli Menderes'in 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletindir' diyerek açtığı yolu 2023'te, 'Yeter, söz de karar da milletindir' diyerek menziline beraber ulaştıracağız."

