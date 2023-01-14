VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Belçika Faslı bir imamı sınır dışı etti
İran'da çalışanlara uyarı: Kalın giyinin kaloriferler yakılmayacak
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı
DSÖ Çin'in Kovid-19 verilerini paylaşmasından memnun
Baykar'dan Babacan'a cevap: Devletten tek kuruş nakit teşvik kullanmadık
Pakistan'da İmran Han, erken seçim baskısı için Pencap Meclisini feshetti
Başkan Erdoğan: Kızılelma F-16 bombası taşıyacak
Bir haftada 2 bin 321 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Çekya'da seçimler ikinci tura kaldı
Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor
Almanya ilk özel yüzer LNG terminalini açtı
Devlet Bahçeli'den başörtüsü teklifine ilişkin açıklama
Kuzey Kore, Guterres'in nükleer programına ilişkin yorumlarına tepki gösterdi
Pençe-Kilit'te bugüne kadar 506 terörist etkisiz hale getirildi
TÜRKSAT-6A bu yıl uzaya fırlatılacak
İngiltere'den İran Genel Başsavcısı Muntazeri'ye yaptırım
Tokat'ta ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti
Elazığ'da kar nedeniyle 2 yol ulaşıma kapandı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in 'Batı Trakya' ziyaretine tepki
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Başkan Erdoğan, Muğla'da kendisini davet eden vatandaşın evine konuk oldu
Başkan Erdoğan: Ey Yunan sen uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok
Twitter'da 15. ifşa: Biden ile ilgili paylaşımların silinmesi istendi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesine basın turu düzenlendi
14 Ocak 2023 Cumartesi 23:12:00 - Güncelleme:14 Ocak 2023 Cumartesi 23:12:00

Başkan Erdoğan: Kızılelma F-16 bombası taşıyacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kızılelma seri üretimine de başladıktan sonra bunlar F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Savunma sanayiimiz güçleniyor. Terör örgütü eziliyor. Ülkemize tepeden bakanların süngüleri düşüyorsa buna istisnasız hep birlikte destek vermeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Göreve geldiklerinde savunma sanayinde yerlilik oranının yüzde 20 olduğunu anımsatan Erdoğan, şimdi ise bu oranın yüzde 80 olduğunu bildirdi.

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Artık İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncı'mızı yapıyor muyuz? Ama hepsinden öte bir de şimdi bir başkasını yaptık. Nedir o? Kızılelma'mız da şu anda var mı? Seri üretimine de başladıktan sonra bunlar F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak. Bütün bunlarla beraber Yunan ne diyor şimdi? 'Bu çılgın Türkler ne yapıyor?' Şu anda İzmir'den denemeler yapıldı ve oradan atılacak olan bir füze, bunları ürkütmeye başladı. Ben de diyorum ki, 'Ey Yunan, sen uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok. Yeter ki uslu dur.' Şu anda füzemizin menzili 565 kilometre. Yetmez, bunu şimdi 1000 kilometreye çıkaracağız."

Yerli otomobil Togg'un da yapıldığını hatırlatan Erdoğan, artık caddelerde yerli otomobilin görüleceğini söyledi.

Başkan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Savunma sanayiimiz güçleniyor. Terör örgütü eziliyor. Ülkemize tepeden bakanların süngüleri düşüyorsa buna istisnasız hep birlikte destek vermeliyiz. Lafı hiç uzatmaya gerek yok. Sizler, kimlerin ülkenin kazanımlarından gurur duyduğunu, kimlerin karalar bağladığını gayet iyi biliyorsunuz. Bir masa etrafında toplanıp toplanıp dağılanların kendi hırslarını tatmin etmek, kendi ihtiraslarını dağıtmak dışında ülkeye ve millete hayrı olmadığını sizler gayet iyi biliyorsunuz. İnşallah 2023'ü, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olmanın ötesinde Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcına sizlerle beraber çevirmeye var mıyız? Bunun için 2023 seçimlerinde iradenize, oyunuza, sandığınıza sıkı sahip çıkmanızı istiyorum. Rahmetli Menderes'in 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletindir' diyerek açtığı yolu 2023'te, 'Yeter, söz de karar da milletindir' diyerek menziline beraber ulaştıracağız."

Etiketler : başkan erdoğan Kızılelma F-16
Aile boyu keyifleri yerinde

Aile boyu keyifleri yerinde
‘Ayrılık yok' paylaşımı

‘Ayrılık yok' paylaşımı
Korkusunu yendi, köpek sahiplenecek

Korkusunu yendi, köpek sahiplenecek
Magazinin perde arkası

Magazinin perde arkası
Setleri özlemişim

Setleri özlemişim
43 yaşında üniversiteli oldu

43 yaşında üniversiteli oldu
Babası için dua istedi

Babası için dua istedi
Fırat'ı beğeniyorum

Fırat'ı beğeniyorum
Begüm Öner: Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz

Begüm Öner: Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX