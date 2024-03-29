Başkan Erdoğan: Kirli pazarlıklar yapılıyor
Başkan Erdoğan, sandık yönetim kurulu ile iftar programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan seçimlerdeki CHP-DEM ittifakına değinerek, "Bu seçimlerde pek çok kirli pazarlıkların yapıldığına şahit olduk" dedi.
Başkan Erdoğan İstanbul'da Sandık Yönetim Kurulu İftar Programı'nda konuştu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyorum. İftar soframızı şereflendirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Rabbim tutuğunuz oruçları yaptığınız ibadetleri katında kabul buyursun.
Artık Kadir gecesine yaklaşıyoruz.
Sandık Kurulu üyesi kardeşlerimle bir arada olarak pazar günü yapılacak seçimlere ben inanıyorum ki Beyoğlu başka bir heyecanla hazırlanıyor. Sandıklarda inanıyorum ki sizler kuş uçurtmayacaksınız. Sabah erken saatlerinde sandık mahalline varıp orada kontrol altına alacağınıza inanıyorum.
Vefat haberini almanın üzüntüsünü yaşadığımız Osman Karaaslan kardeşime Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Genç yaşına rağmen partimize ve davamıza aşkla hizmet etmiş merhum Osman kardeşimizi her zaman şükranla yad edeceğiz.
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