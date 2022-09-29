Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü

Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Programı'na katılmak için geldiği Bursa'nın İznik ilçesinde, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.