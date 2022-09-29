29 Eylül 2022 Perşembe 22:21:00 - Güncelleme:29 Eylül 2022 Perşembe 22:21:00
Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Programı'na katılmak için geldiği Bursa'nın İznik ilçesinde, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Programı'na katılmak için geldiği Bursa'nın İznik ilçesinde, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.
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